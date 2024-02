amisuradibici: le ciclabili che collegano Bergamo con l’hinterland

Il dato oggettivo, emerso anche dal recente sondaggio lanciato da L’Eco di Bergamo e ATB, è che dal pre al post Covid gli spostamenti in bicicletta in città sono aumentati del 38%, lasciando supporre che le bike lanes un ruolo decisivo l’abbiano giocato. A me (e a tante altre persone che si muovono in bici) sembrano infrastrutture utili poiché, oltre a consentire uno scorrimento più rapido delle bici soprattutto nelle ore di punta, danno maggior visibilità ai ciclisti già presenti in strada e inducono gli automobilisti a prestare maggior attenzione. Certo, non sono prive di problemi: spesso in prossimità dei semafori e delle rotonde le corsie terminano improvvisamente, mentre in altri casi lo spazio in carreggiata è talmente ristretto che inevitabilmente vengono occupate dai mezzi a motore. Oppure capita che l’abbondanza di tombini e buche le renda particolarmente scomode, tanto che il ciclista preferisce spostarsi al centro della carreggiata. Non mancano poi gli autisti che le utilizzano come posteggi temporanei o che le invadono a prescindere dello spazio disponibile.