Guida floreale per un San Valentino memorabile

I fiori venivano inviati sotto forma di piccoli mazzi, conosciuti come tussie-mussies. Di solito presentavano erbe profumate e un unico fiore significativo avvolto in un centrino di pizzo. A questo punto sorge spontaneo chiedersi: come venivano ricambiate queste avances? Non era semplice come scorrere verso destra su Tinder, ma un gioco che richiedeva una santa pazienza e una vista da lince: se il bouquet era tenuto all’altezza del cuore, l’interesse era ricambiato, altrimenti veniva allontanato verso il basso. Per accettare un invito, il mazzo doveva essere retto con la mano destra, mentre per respingere bastava stringerlo con la sinistra.