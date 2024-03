workinprogress: quanto (non) sappiamo della categoria degli insegnanti

Se riguarda tutti, credo che ciascuno debba fare la sua parte. A cominciare dalle famiglie e dall’informazione, che non possono certo elevare le retribuzioni degli insegnanti, perché non è in loro potere. Ma non vale la stessa cosa per lo status sociale. Su questo si può intervenire, raccontando l’importanza, la ricchezza e la complessità di questa professione. Evitando di ridurre l’informazione sulla scuola a una sequenza di fatti di cronaca (bullismo, comportamenti devianti) come spesso accade. E magari abbandonando un altro vizio molto diffuso, ovvero la cattiva abitudine di criticare in modo generico e superficiale la categoria degli insegnanti. Soprattutto alla luce del fatto che, come ci ha dimostrato l’Università del Sussex, non sappiamo di cosa stiamo parlando.