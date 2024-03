FOMO: quando la paura di sentirci esclusi dai social ci taglia fuori dalla vita

Ho provato a chiedere ad alcuni miei amici vicini e lontani di rispondere a qualche domanda, individuando dei soggetti che sono come me immersi nelle dinamiche della FOMO e altri che invece sono più inclini a distaccarsene. Claudio, per esempio, ha 26 anni, lavora come educatore nelle scuole, ama la montagna (ma non disdegna il mare) e i lungi viaggi, possibilmente in auto (la sua): «Avverto da sempre il timore di essere escluso, da quando ho cominciato il liceo che è un po’ quella fase cruciale in cui inizi a uscire e a confrontarti con gli altri. Mi è sempre pesato il fatto di non avere un vero e proprio gruppo di amici, venendo comunque da un piccolo paesino di provincia. Ero sempre non l’escluso, ma quello da non prendere proprio in considerazione, che forse è anche peggio».