La parte sommersa dell’iceberg. Di cosa parliamo quando parliamo di «dark web»

GG: Entrando nel dark web, dobbiamo mantenere nel nostro retropensiero che stiamo entrando in uno spazio non più controllato, prendendo tutte le cautele e contromisure del caso. Ad esempio, alcuni siti sono trappole progettate per infettare i visitatori con malware, ransomware o per rubare informazioni personali, o sono popolati da truffatori che mirano a sfruttare gli utenti attraverso frodi, vendite false o servizi inesistenti. Come già detto, data la sua natura anonima è poi terreno fertile per contenuti estremamente disturbanti o illegali, come siti di violenza estrema o materiale pornografico illegale. Per attivisti, dissidenti politici e giornalisti in regimi oppressivi, però, il dark web è l’unico spazio sicuro per comunicare liberamente, senza paura di ritorsioni. Esistono servizi legittimi che enfatizzano la privacy e la sicurezza, come e-mail anonime, piattaforme di messaggistica e forum di discussione su vari argomenti. In tanti paesi con un accesso a internet censurato, poi, il dark web è spesso l’unico modo per accedere a informazioni e notizie bloccate dai governi, che infatti spesso cercano di bloccare l’accesso al dark web in questi paesi.