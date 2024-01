Threads: forse è arrivato il momento di rimetterci a scrivere

Quindi eccomi, signori miei, immersa in un mondo di testi e scritte bianche su uno sfondo nero a smanettare su questo nuovo social come se in fondo la cosa non mi riguardasse. Ho cominciato mettendo in pratica la regola fondamentale di ogni guru dei social che ti spiega come raggiungere 50 mila followers sui social senza spiegarti come raggiungere 50 mila follower sui social: postare, postare, postare. Ho iniziato a scrivere dando informazioni di contesto: «Qui è sempre tutto nero…» e un utente mi ha risposto: «È L’ultima cosa a cui avrei pensato». La tentazione di rispondere «Beh, che dire?» era tantissima, viste le motivazioni enunciate poc’anzi, ma ho desistito per non risultare monotematica.