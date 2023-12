L’Intelligenza Artificiale è illegale? Sì, finché non capiremo che le leggi per gestirla esistono già. Basta applicarle

DT: I generatori di testo o di immagini consentono oggi truffe e manipolazioni su larghissima scala. D’altra parte, sistemi quali ChatGPT, che generano testi plausibili e convincenti, ma senza riferimento al vero o al falso, sono utili quasi solo per questo genere di attività. E, poiché questi effetti erano stati ampiamente previsti, i produttori dovrebbero esserne ritenuti responsabili. Daniel Dennet ha osservato che esistono pene severe per chi mette in circolazione denaro falso e che un’analoga severità servirebbe verso chi, mettendo ancor più rischio le fondamenta delle società democratiche, crei e metta in circolazione “persone contraffatte”. Quanto alla nostra dignità di persone, ossia al nostro status di soggetti giuridici, questo dovrebbe bastare a far dichiarare illegali tutti i sistemi di ottimizzazione predittiva, con i quali si finge di poter prevedere, da una foto, da un video o da un insieme di dati, se una singola persona sarà un bravo lavoratore oppure se commetterà o no un crimine. Non siamo cose, di cui si possa prevedere infallibilmente il futuro. Siamo persone. Io so che il litro di latte che ho nel frigo sarà andato a male, tra una settimana, ma non posso sapere se Lei commetterà un crimine, nei prossimi sette giorni. Come ricorda Maria Chiara Pievatolo, il fatto che gli studenti provenienti da specifici paesi stranieri abbiano avuto bisogno, in passato, di ripetere l’esame più volte, non ci autorizza a chiedere a uno studente da dove venga e a bocciarlo due o tre volte, se è straniero. Affidarsi a sistemi automatici, invece, dà luogo esattamente a questo genere di esiti.