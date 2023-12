Come tranquillizzare i parenti che a Natale ci chiedono «una mano con lo smartphone»

Tanto rimane ancora da fare. Servirebbe un supporto nell’educazione alla tecnologia e alla digitalizzazione: corsi di informatica per over 60 per un utilizzo sano dei social, per distinguere eticamente le tecnologie “buone” e “cattive”, per capire come usare e migliorare gli strumenti a nostra disposizione per dare un’impronta sostenibile alla nostra quotidianità, evitando abusi e discriminazioni. La tecnologia offre un trampolino sociale per il progresso, ma è fondamentale gestirla con saggezza. Con un’educazione adeguata, una regolamentazione responsabile e un approccio collaborativo, possiamo plasmare un presente e un futuro in cui la tecnologia sia un motore primario.