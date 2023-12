E se cominciassimo a creare dei social network etici?

Potremmo definire il trattamento dei dati nei social network come l’arte di trasformare le nostre interazioni digitali in un mosaico di informazioni che raccontano chi siamo, cosa amiamo e come viviamo nel mondo virtuale. Mi spiego meglio: il trattamento dei dati è un processo che combina tecnologia, analisi e creatività. Non è solo un’attività tecnica o meccanica, ma richiede una comprensione sofisticata per estrarre significati e valore da grandi quantità di informazioni. I dati raccolti dalle nostre interazioni online vengono uniti per creare un quadro complesso e dettagliato. Proprio come un mosaico che è composto da piccoli pezzi che insieme formano un’immagine completa, così i singoli dati si combinano per formare profili utente dettagliati.