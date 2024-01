E se non fosse tutta colpa dei social?

Inoltre, la natura polarizzata del dibattito online comporta che le notizie, anche se non completamente accurate, vengono spesso utilizzate per rinforzare le opinioni preesistenti. In un ambiente dove la verità oggettiva è meno importante dell’adesione a un particolare punto di vista o identità di gruppo, la disinformazione può fiorire. In aggiunta, la facilità con cui accediamo e consumiamo informazioni online ha portato a una sorta di sovraccarico informativo. Siamo costantemente bombardati da una miriade di storie, fatti e opinioni. In questo flusso incessante, diventa difficile per molte persone dedicare il tempo e le risorse necessarie per verificare ogni informazione che incontrano. Di conseguenza, molte persone tendono a credere a ciò che leggono, soprattutto se le informazioni sono presentate in modo convincente o se rafforzano le loro convinzioni.