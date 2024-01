Una batteria commestibile: ecco la nuova frontiera del rapporto fra corpo e tecnologia

«La domanda è lecita, ed è giusto fare questo pensiero – conferma Caironi – Più volte ci siamo interrogati su come comunicare in maniera corretta questa invenzione, proprio rispetto alle sensibilità di ciascuno. Per esempio, non abbiamo mai pensato a una batteria che fosse totalmente vegana e quindi non contemplasse la presenza della cera d’api. Possiamo sfruttare le capacità isolanti di alcune sostanze vegetali e correggere questo aspetto. Per il resto, teniamo a far comprendere che il vantaggio di questa tecnologia non è solo nella possibilità di cura, ma nel monitoraggio che evita l’ospedalizzazione, per esempio, o nella possibilità di creare sistemi realmente sostenibili per l’ambiente».