Donne che amano i fiori. Quel legame profondo tra botanica ed emancipazione femminile

Tra donne e fiori c’è un legame profondo, che ha a che fare proprio con quell’8 marzo che abbiamo appena celebrato. L’8 marzo 1908, lungo le strade di New York, marciarono circa 15.000 donne, accompagnate dallo slogan «bread and roses»: pane, per simboleggiare la sicurezza economica, e rose, per rivendicare una migliore qualità della vita. Lo stesso giorno, nel 1917, si tenne invece una manifestazione delle lavoratrici delle industrie tessili della Russia, ancora zarista, contro la Prima Guerra Mondiale. L’episodio venne considerato da molti come il primo vero atto della Rivoluzione di febbraio. Anche in questo caso, i fiori ricamati dalle donne sui tessuti diventarono il simbolo del cambiamento.