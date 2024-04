Una vita a “testa bassa”. Alessandra Fumagalli e il sogno olimpico con lo skeleton

«L’idea di lanciarmi nello skeleton è arrivata attraverso la mia ex compagna di squadra Elena Scarpellini che, all’interno di un progetto di reclutamento per la Nazionale di bob e skeleton, mi ha proposto questa opportunità. Lei aveva lasciato il salto con l’asta per questa disciplina e faceva parte della squadra azzurra già da un po’, tuttavia, in vista delle Olimpiadi 2026, ha deciso di investire su di me. Mi auguro di esser stata una buona recluta – chiosa timidamente Alessandra che, per chi la conosce, sa esser sempre molto critica nei confronti di sé stessa – La prima volta che mi sono lanciata sul ghiaccio è stata indimenticabile. Non capisci molto quanto accade attorno a te, ma è adrenalina pura. Magari pensi di essere già arrivata a un punto della pista, ma in realtà sei molto più. La sensazione è quella di stare in un misto fra una lavatrice e le montagne russe, ma solo in mezzo a quel marasma di emozioni puoi capire se ti piaccia o meno questo sport».