La strana storia di Enrico Brusoni, campione olimpico senza mai saperlo

Enrico nasce ad Arezzo nel 1878. Il padre è ingegnere delle Ferrovie, un ruolo che lo conduce ben presto nel capoluogo orobico insieme a tutta la famiglia. È per questo che in tenera età Enrico arriva nella “perla della Serenissima”, dove rimarrà di fatto tutta la vita. La bicicletta del padre lo ispira e inizia così a cimentarsi in questo sport ancora rudimentale, ma pronto a fare un grande salto in avanti, tanto da risultare nel 1895 uno dei promotori del Velo Club Orobia. Le sue doti si vedono già all’ombra dei Propilei, quando prende parte alle competizioni in programma al Ciclodromo della Foppa, eretto poco tempo prima nella zona di Porta Nuova. Proprio lì conosce un certo William Frederick Cody, noto a tutti come Buffalo Bill, giunto in Italia con il suo “Buffalo Bill Wild West Show” che fa tappa in alcune città del Nord Italia.