Vanessa Ricci, la nuova carriera nel wheelchair e quell’esordio agli Internazionali d’Italia

Poco importa se per Vanessa sia arrivata una sconfitta per 6-0 6-0. Essere semplicemente in campo, con la campionessa orange, ha significato per lei vivere al Foro Italico quell’incanto che soltanto lo sport sa offrire: «È stata un’esperienza unica, che mi auguro possa essere né la prima né l’ultima. È arrivato tutto un po’ all’improvviso, motivo per cui si è trattato di una piacevole sorpresa che non sono riuscita a godermi appieno. Era la prima volta che giocavo in un torneo così importante, ma anche se ho perso con un risultato molto severo, mi sono divertita parecchio – racconta Ricci – Jiske l’avevo vista soltanto in video, motivo per cui giocarci contro è stato ancor più emozionante. Mi piacerebbe un giorno giocare come lei, o per lo meno avere la sua idea di gioco e i suoi movimenti. Senza scomodarla, basterebbe anche essere come una delle migliori 30/40 al mondo, perché Jiske non è l’unica che seguo».