I Giochi Olimpici nella Grecia Antica: come avvenivano le gare di corsa?

Nelle gare veloci erano previste diverse batterie con estrazione a sorte dei partecipanti. I vincitori di ogni batteria si sfidavano in finale. Come detto, nel dìaulos e nel dòlichos gli atleti, alla fine del rettilineo, dovevano girare intorno ad un palo e tornare indietro (nel caso del dòlichos lo facevano più volte). Inizialmente il palo era uno solo per tutti ma, dopo i continui contatti e sgambetti tra concorrenti, venne predisposto un palo per ogni atleta. Per evitare confusione in queste due gare con andata e ritorno, il numero di atleti in pista si riduceva a 10, cioè a ogni atleta erano riservate due corsie, una per l’andata ed una per il ritorno. In base a quanto scrisse Dionigi di Alicarnasso (I secolo a.C.), sino alla XV Olimpiade, nel 720 a.C., gli atleti gareggiavano con una specie di perizoma. In quell’edizione però un atleta di Megara, tale Orsippo, poco dopo la partenza si liberò del perizoma e vinse surclassando gli altri. Venne quindi deciso che da lì in avanti gli atleti avrebbero gareggiato nudi.