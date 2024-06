I Giochi Olimpici nella Grecia Antica: atleti, allenamenti e giudici

Intorno al 600 a.C., con la sola eccezione dei Giochi Olimpici, iniziarono a essere introdotti premi in denaro per pagare le spese degli atleti o gli ingaggi di partecipazione a manifestazioni nostrane oppure, come nel caso di Atene, erano le città stesse a offrire premi in denaro per i propri concittadini vincitori delle gare sportive. Non esistevano primati come misure o tempi da migliorare, ma i campioni venivano ricordati in base al numero di vittorie riportate in una edizione o in più edizioni dei Giochi.