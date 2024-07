I Giochi Olimpici nella Grecia Antica: e le donne?

Ippodamia, figlia di Enomao, re di Pisa (città dell’Elide), è una ragazza di rara bellezza, ma il padre cerca di impedirne le nozze perché l’oracolo gli ha predetto che sarebbe morto per mano del genero. Per riuscire nel suo intento, Enomao suole sfidare i pretendenti di sua figlia in una gara coi carri: in caso di vittoria il pretendente otterrà in sposa Ippodamia, ma in caso di sconfitta verrà trafitto con la spada del re in persona. Bisogna sapere che Enomao, per garantirsi il successo, si è procurato due cavalli divini (Psilla e Arpinna) e, per mettere ancor più in difficoltà gli sfidanti, li obbliga a gareggiare tenendosi al fianco la ragazza. Ben tredici giovani avevano osato sfidare Enomao, ma tutti e tredici erano stati uccisi, le loro teste mozzate e appese all’ingresso del palazzo reale.