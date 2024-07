Dalla fantasia dei graphic novel alla realtà dei ring: Nicolò Tiraboschi e lo scacchipugilato

Lo scacchipugilato contiene anche una serie di rischi che non vanno sottovalutati e che Nicolò ha imparato bene a conoscere. Nonostante la passione per la boxe sia diventato un traino anche per la vita fuori dal ring, un problema fisico lo ha costretto a prendersi qualche mese di stop prima di ritornare nuovamente in campo verso nuovi obiettivi, seguendo proprio la massima di Giovenale secondo cui una mente sana deve vivere in un corpo altrettanto sano: «Lo scorso febbraio ho avuto un’embolia polmonare che mi ha costretto a interrompere gli allenamenti di pugilato e metterli in pausa per un annetto circa – ricorda Tiraboschi – Sto prendendo degli anti-coagulanti che mi impediscono di subire dei traumi per evitare di peggiorare ulteriormente il mio stato di salute. Nel frattempo sto comunque allenandomi in palestra con i pesi per tenere la forma. Questo non dovrebbe impedirmi di ritornare nuovamente al top anche sul ring. Dopotutto, prima del Mondiale non giocavo a scacchi da tempo e mi sono preso solo un mese per prepararmi. Nonostante quella sosta prolungata, sono riuscito comunque a performare al meglio e vincere».