I bergamaschi e il campeggio: perché a noi piace arrangiarci anche in vacanza

Quarta e ultima: la voglia di stare in compagnia. A dispetto degli stereotipi che ci vogliono musoni e solitari, noi bergamaschi amiamo far baldoria e riunirci attorno a una bella tavolata, con o senza polenta (che prepararla in campeggio può essere un po’ macchinoso). La vita in campeggio è fatta di rapporti di prossimità: tra voi e i vostri vicini di piazzola c’è solo un telo, o una sottile parete di compensato, i bagni sono comuni e di giorno si vive più all’esterno dell’alloggio che all’interno. Allora ecco che lavare i piatti gomito a gomito, fare la coda per la doccia e chiedere un po’ di sale o un cacciavite in prestito al vicino sono ottime occasioni per scambiare due chiacchiere e organizzare attività comuni. In campeggio nascono tantissime amicizie, e la scusa perfetta per mantenerle durante l’anno è invitare i nostri nuovi amici a vedere Città Alta «che se non l’avete mai vista non sapete cosa vi perdete!».