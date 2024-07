Solto Collina, dalle profondità del Bögn al mirabolante viaggio dei massi erratici

Si consiglia di lasciare la propria auto nei pressi di via degli Apostoli a Solto Collina oppure a Zorzino, e salire successivamente verso il punto di partenza tramite via Crebolo. Da lì sarà possibile seguire la cartellonistica dedicata al «Sentiero Natura del Sebino» oppure al «Sentiero Agrituristico del Lago d’Iseo» che, attraverso un tratto in leggera salita, segue la strada sterrata del percorso CAI 56 5. Si prosegue sempre dritti immettendosi sulla «panoramica», dove è possibile scorgere la vista sul Lago d’Iseo. Rimanendo sempre sul percorso originale senza seguire deviazioni, si raggiunge una collinetta nota come il «Balot» - in bergamasco «sasso». Da lì si scende lungo una strada lastricata che viene ben presto abbandonata per una strada in salita a sinistra, che porta a scollinare definitivamente e immettersi nella Valle del Freddo.