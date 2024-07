Un’estate a misura di famiglia: in ValSeriana tante iniziative dedicate ai più piccoli

Non ci si ferma però soltanto alle attività più “ludiche”, come confermato dalle iniziative proposte dalle biblioteche della valle. Anche in questo caso, sono previste attività al parco a Fino del Monte e Songavazzo. A Fino del Monte, tutte le mattine dei martedì e dei venerdì di luglio i più piccoli potranno prendere parte a letture e laboratori a partire dalle 10.30; appuntamento invece a Songavazzo tutti i giovedì, sempre con la cadenza oraria. È necessario dotarsi di coperta e cuscino, oltre a materiale per laboratori come colla, forbici e pennarelli attraverso i quali scatenare la propria fantasia. Discorso diverso invece per Parre: le attività si svolgeranno all’interno della biblioteca il 20 luglio, il 17 agosto e il 21 settembre, sempre dalle 10.30 alle 11.30. In programma ci sono letture, laboratori e giochi per bambini dai tre ai sei anni.