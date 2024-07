Clusone e il turismo accessibile: uno tra i Borghi più belli d’Italia ha un nuovo modo di raccontarsi

Oltre a un testo informativo che descrive storia e curiosità del monumento e la distanza a piedi rispetto ai due punti di interesse più vicini, su ciascun pannello il turista trova un QR Code che permette la fruizione di un’audioguida in italiano, inglese e ucraino, a sostegno delle persone con disabilità visiva, della videoguida in LIS per persone con disabilità uditiva e di virtual tour sia generali sia di ambienti non visitabili da persone con disabilità motoria per la presenza di barriere architettoniche o comunque non fruibili in modo continuativo.