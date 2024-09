Il pizzo Tornello, la sentinella della valle di Scalve

Dopo il tratto pianeggiante tra le rocce, una ripida e sassosa discesa conduce a Pianezza. Giunti a quota 1345m (in località Fonc ), poco prima del piccolo borgo, il sentiero si innesta su una strada forestale in corrispondenza di un piccolo spiazzo. Svoltiamo a sinistra seguendo l’indicazione «pieve». Camminiamo per un paio di chilometri (ci attende solo una breve salita a cui segue una lunga discesa su strada cementata) passando per le baite della località Ronchi fino alla chiesetta di San Pietro, a quota 1075m (alias Tempio del Donatore). La presenza di una chiesa dedicata al santo apostolo è segnalata fin dal XII secolo ed era la pieve di tutto il territorio scalvino che allora comprendeva anche Valbondione. Le pievi erano le chiese dei borghi rurali in cui era possibile ricevere i sacramenti, senza obbligare i fedeli al lungo viaggio in città per recarsi in Duomo. Non erano unicamente luoghi di culto bensì anche punti di riferimento per la collettività, i cui rappresentanti si riunivano al loro interno per deliberare riguardo alla vita comunitaria. Nel 1664 si rese necessaria la costruzione di una nuova e più ampia chiesa, per la cui realizzazione si procedette con la demolizione della pieve di san Pietro per il riutilizzo dei materiali. A ricordo dell’antica pieve rimane solo una colonna di serizzo rosso. La chiesetta attuale, costruita nel 1785 in ricordo dei morti della peste del 1630, dopo un’accurata opera di restauro ad opera delle associazioni AVIS e AIDO, è gestita dai donatori volontari del territorio.