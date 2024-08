Il monte Madonnino, lo spartiacque tra Val Brembana e Valle Seriana

Prima di raggiungere il villaggio Enel, al bivio, teniamo la destra mantenendoci sempre sul sentiero n° 228. In breve si sale all’altezza della diga del lago Succotto (1850m), se ne contorna una piccola ansa per puntare alla soprastante baita Cernello (1956m). Posizionata a ridosso del lago Cernello, la baita era stata realizzata negli anni ’50 come alloggio per gli operai impegnati nella costruzione della diga. A lavori terminati, venne utilizzata come ricovero dai pastori e, infine, nel 1978 trasformata in rifugio, oggi gestito dal CAI di Alzano. I volontari si alternano nella conduzione del rifugio, garantendo l’apertura nei finesettimana estivi e per tutto il mese di agosto. Camminiamo da un’ora e mezza, una pausa caffè è d’obbligo.