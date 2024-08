Tra le Mura e le scalette si corre il «Gran Premio Millegradini» e la «Bergamo City Trail»

Alle gare potranno iscriversi tutti: non ci saranno infatti vincoli legati a società. Tutti i partecipanti dovranno ovviamente essere in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica. Chi non è tesserato, potrà farlo per l’occasione grazie a un tesseramento giornaliero al CSI. L’arrivo sarà ancora una volta al Parco della Fara, che per l’occasione si illuminerà di maglie colorate per una grande festa che vedrà la premiazione dei vincitori delle varie competizioni così come delle specifiche categorie, creando un vero e proprio clima di unione.