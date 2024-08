Branzi e i suoi borghi. In cerca di fresco per trovare bellezza

La mia prima tappa è la cascata della Borleggia, necessaria per assorbire un po’ della freschezza che si percepisce anche solo avvicinandosi. La cascata, in frazione Monaci, ha un salto di 250 metri circa che la rende molto suggestiva, e che ho sempre ammirato dalla strada a tornanti che sale oltre Branzi, in direzione di qualche sentiero. Oggi invece raggiungo lo scrosciare impetuoso dell’acqua ai suoi piedi, mi godo la sua potenza da vicino. Accanto alla cascata, un sentiero promette la possibilità di fare Ol gir de la Borlegia in circa un’ora e mezza. Decido di intraprenderlo e me ne pento quasi subito per via della pendenza: per fortuna il sentiero è in gran parte all’ombra del bosco. Alcuni punti sono in ogni caso ripidi ed esposti, fare attenzione è sempre indispensabile.