Alla scoperta del Monte Scanapà, la sentinella della Presolana

In questo inizio d’autunno, assai prodigo di piogge, è fortunoso riuscire a far coincidere il tempo libero con le giornate bel tempo. Non che questo ci scoraggi ma i panorami, sovente, sono condizionati dalle nuvole. Così rinunciamo ad una gita in quota per rispolverare un classico orobico che, anche in assenza del sole, regala scorci gustosi e spunti interessanti: il Monte Scanapà.