Il pizzo Farno, un po’ brembano e un po’ seriano

Il pizzo Farno ha un carattere schivo e non ama mettersi in mostra. Gli onori del palcoscenico li lascia ai fratelli più celebri, eppure è un monte amabile con un cuore pulsante, un po’ seriano e un po’ brembano … sì perché se ne sta proprio sullo spartiacque tra le due valli. Scorgerlo dal fondovalle è impossibile, tuttavia regala grandi soddisfazioni a chi, armato di buona volontà, decide di salirlo. La docile morfologia e la particolare ubicazione la rendono una cima raggiungibile da molte località: dalle seriane Valgoglio (per la Valsanguigno) e Valcanale (per il rifugio Alpe Corte e il passo laghi Gemelli), oppure dalle brembane Carona (per il rifugio Laghi Gemelli) e Roncobello (per le baite di Mezzeno e il passo di Mezzeno). Il pizzo Farno si presta anche per ampi giri ad anello che toccano ambienti incontaminati di rara bellezza.