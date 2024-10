Monte Castello o cima di Valpiana? Questo è il dilemma

La stradella costeggia il torrente addentrandosi nel bosco che inizia a sfoggiare i colori autunnali. Saliamo senza affanno fino a sbucare nei pressi del posteggio in località Valpiana (1010m), frazione di Serina. Seguiamo sempre le indicazioni del sentiero H01A che ci porta ad attraversare la provinciale per imboccare via monte Castello. Seguiamo la via fino all’inizio del sentiero vero e proprio. Dopo aver costeggiato un pollaio con galline da esposizione, si rientra nel bosco. In breve raggiungiamo un casello, accolti dai canti dei tordi, già in fermento per la giornata di caccia dell’indomani. Qui si trova il bivio (1040m) per il monte Castello, ben indicato da un cartello di legno. La musica cambia e le pendenze si fanno progressivamente più sostenute. Si segue la dorsale meridionale del monte Castello tra radure che regalano scorci superlativi su Serina e anfratti rocciosi che celano piccole grotte carsiche. Il profumo dei funghi solletica il nostro olfatto ma allontanarsi dal sentiero non è consigliabile. Sono quattrocento metri belli intensi che affossano la verve istrionica di Raffaello, new entry del gruppo, mentre il mitico Kalz, prodigo di battute, vivacizza l’atmosfera: che bello affrontare le fatiche con il sorriso!