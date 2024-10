Visite guidate letterarie e insolite a Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte S. Pietro e Bergamo

L’iniziativa «Luoghi d’autore - Tour letterari» offre anche due laboratori didattici per bambini dai 5 ai 12 anni. Attraverso il laboratorio «Uomini, macchine e turbine» del 20 ottobre, i piccoli potranno scoprire come viene prodotta l’energia elettrica grazie al fiume Adda. Il laboratorio «T-Essere la nuova Storia» in programma l’1, il 3 e il 17 novembre invece metterà a disposizione dei telai didattici per capire come si lavorava in un cotonificio dell’Ottocento, compresi i rischi e le difficoltà legate al lavoro.

Entrambi i laboratori si terranno presso l’Unesco Visitor Center di Crespi d’Adda.