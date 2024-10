amisuradibici: Feltri, il traffico e le colpe dei ciclisti

Anche dopo le numerose proteste, Feltri non ha mostrato alcun pentimento ma ha rincarato la dose dicendo: «Basta prendere come esempio corso Buenos Aires. È impossibile circolare a causa delle piste ciclabili. Non si può bloccare la città per favorire chi va in bicicletta». Questa affermazione costituisce un altro dei pregiudizi più diffusi, ovvero che le piste ciclabili aumentino il traffico in città: se non fosse ridicolo, sarebbe anche divertente. A Milano attualmente circolano ben 993 mila auto, il record storico, e le piste ciclabili di Corso Buenos Aires sarebbero la causa del traffico? Basta osservare i monitoraggi del Comune per rendersi conto del contrario: in corso Buenos Aires con la realizzazione della pista ciclabile le auto sono diminuite del 17% in tre anni mentre la mobilità ciclistica è quadruplicata.