Giornata Mondiale d’azione per l’Amazzonia: da Bergamo al Brasile per sensibilizzare

In un recente articolo pubblicato su Nature, un team internazionale di scienziati ha stimato che entro il 2050 una percentuale di foresta compresa tra il 10 e il 47% subirà drastiche transizioni che causeranno il collasso dell’ecosistema così come lo conosciamo lasciando posto a bosco degradato dominato da liane o bambù oppure alla savana. Secondo gli scienziati secondo i ritmi attuali mancano meno di trent’anni al catastrofico punto di ritorno, ovvero il momento in cui il cambiamento sarà irreversibilmente e dunque è necessario agire subito. Proprio per questo, perché non venga sottovalutata l’importanza di questo ecosistema e vengano intraprese iniziative serie per la sua conservazione dal 2019 il 5 settembre si celebra la giornata mondiale di azione per l’Amazzonia.