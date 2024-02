Amazzonia: la mia esperienza ai margini di un ecosistema che rischia il collasso

Il caldo era davvero estenuante, sia per la temperatura, che rimaneva sopra i 30 gradi abbondanti anche di notte, sia per l’umidità alle stelle che faceva sudare costantemente. Le prime settimane per me furono particolarmente impegnative anche se, girando per la città e parlando con le persone, mi resi presto conto che quelle condizioni erano eccezionali anche per gli autoctoni. Le persone che incrociavo per strada avevano il viso spossato, si asciugavano continuamente il sudore dalla fronte e agitavano i ventagli di chambira. Constatai che q ui nessuno si stupisce per un venditore a torso nudo ed è perfettamente normale stendersi a terra o sui banchi del mercato per schiacciare un pisolino. Molti trascorrevano il pomeriggio ciondolando nelle amache o conversando sul sedile del motocarro. La sera, invece, le famiglie si riunivano sull’uscio di casa confidando (invano) in una leggera brezza. In tutto questo, l a foresta rimaneva immobile, rovente, e al crepuscolo, quando il sole calava e l’orizzonte si infuocava, sembrava di sentirla respirare.