In Amazzonia al fianco delle comunità indigene

Con noi c’era anche Joysi, una giovane artigiana che si dedica maggiormente alla fabbricazione dei ventagli. Joysi ed io abbiamo la stessa età, trent’anni, solo che lei è nata e vissuta nella foresta, ha il diploma elementare e quattro splendidi bambini. Io, invece, sono nato dall’altro lato dell’Oceano, in città, ho viaggiato un po’ per l’Europa, ho terminato l’università e non ho famiglia. Joysi è molto ironica. Un giorno mi chiese se guidassi la moto, le risposi di no, che in Italia alle volte andavo in auto, al che mi replicò che lei invece preferiva muoversi in elicottero. Proseguì chiedendomi come mi sembrava il Perù e la selva; le risposi che era un paese molto bello, soprattutto per le persone, e che la foresta era estremamente affascinante anche se molto dura. Mi domandò quali fossero le piante che si coltivano in Italia e rimase un po’ interdetta quando le dissi che per procurarmi il cibo non andavo a caccia.