Sulla bici a tre ruote nel caos di Bergamo

Raggiungiamo la ciclabile in salita su via Angelo Maj, ben realizzata, con tanto di segnaletica orizzontale che divide una doppia corsia per consentire entrambe le direzioni di marcia. Trovando un incrocio, anche qui il passaggio è molto stretto, riusciamo a passare a fatica visto che la ciclabile, tanto per cambiare si interrompe, continuando subito dopo. Risaliamo la strada, intervallata dai vari attraversamenti pedonali e da restringimenti della pista, fino a quando non ci troviamo in via Pinamonte da Brembate. All’incrocio svoltiamo a sinistra per immetterci in via Pietro Paleocapa e risaliamo la via. Qui ritroviamo il solito segnale di interruzione della pista.