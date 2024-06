Tra piogge torrenziali e siccità: il giardino resiliente

Pioggia torrenziale e siccità: questi estremi climatici, opposti ma ugualmente implacabili, mettono alla prova la resilienza del giardino e la saggezza del giardiniere. Come un abile equilibrista, il giardiniere deve trovare un modo per bilanciarli, trasformando ogni ostacolo in un’opportunità per creare un giardino che non solo sopravvive, ma fiorisce.