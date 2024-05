L’inscindibile intreccio fra moda, design e paesaggio

La recente «Milano Design Week», svoltasi dal 15 al 20 aprile, ci ha aiutato a capire come la presenza della natura possa trasformare e arricchire anche gli spazi urbani più densamente popolati. Un esempio eclatante di questo fenomeno è stata la mostra immersiva allestita negli Headquarters Zegna, in via Savona 56A. Un’installazione temporanea che ha trasformato uno spazio urbano in un’esperienza sensoriale e riflessiva, ispirandosi all’ Oasi Zegna , una riserva naturale che si estende per 100 km² nelle Alpi Biellesi, nata nel secolo scorso proprio dalla volontà della casa di moda di lusso Zegna.