Coltivare la natura. Come unire tecniche tradizionali e contemporanee nell’orticoltura

Scegliete le piante da coltivare in base alla vostra zona climatica, al tempo di semina e alle preferenze personali. Optate per varietà adatte alla primavera e al clima locale. Considerate anche la stagionalità e la diversità delle colture per garantire un raccolto equilibrato e sostenibile. A tal proposito, molti produttori di piante da orto hanno lanciato nuove varietà sperimentali sia per gusto, colore e forma che per resistenza ai drammi climatici contemporanei che vale la pena testare.