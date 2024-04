Dal Fair Trade a Fridays For Future. Un weekend tra sostenibilità e parità di genere

In programma anche tre laboratori: dall’«Orto in cassetta», a cura del Gruppo Scout di Torre Boldone, che insegnerà ai partecipanti a costruire un piccolo orto con materiali di recupero, al workshop di guerrilla gardening, in cui si imparerà a costruire bombe di semi per far fiorire la città, alla serigrafia di magliette e borse. La giornata proseguirà con «Climate action», un incontro con Martina Miccichè, esperta di relazioni internazionali e politiche globali e ReCommon, un’associazione che «lotta contro gli abusi di potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di trasformazione nella società». Dopo una cena preparata dagli scout di Torre Boldone, alle 21 spazio alla musica con il rock demenziale dei Cornoltis e in apertura The Apes e Rungotam.