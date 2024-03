Apologia dei parassiti: non sono tutti da eliminare (come il tarlo asiatico)

Dallo scorso ottobre è allarme in provincia di Bergamo per la diffusione di un parassita delle piante, il tarlo asiatico del fusto (o Anoplophora glabripennis), del quale diverse popolazioni sono state segnalate sul territorio dei comuni di Treviolo, Curno e Bergamo. Si ritiene che venga accidentalmente veicolato dagli imballaggi in legno delle merci di provenienza asiatica e, sebbene sia innocuo per l’uomo, la legislazione dell’Unione Europea lo ha inserito nella lista dei venti organismi nocivi prioritari, cioè quei parassiti che, una volta insediati nei nostri ambienti, potrebbero causare significativi impatti economici, ambientali e sociali. Questo coleottero cerambicide è infatti estremamente nocivo per molte specie di latifoglie ornamentali, arboree e arbustive sia in ambito forestale che urbano, come aceri, salici, pioppi, betulle, olmi, carpini, frassini e ippocastani.