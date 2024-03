Con «Tulipania blooming festival», la primavera si porta a casa

Per accedere al campo you pick si paga una quota simbolica: 5 € direttamente in cassa senza prenotazione, oppure 4 € prenotando online a questo link (6 € per l’ingresso a data aperta), che include l’ingresso e i primi due tulipani a scelta. Dopo una breve introduzione e spiegazione della tecnica per cogliere i fiori senza rovinarli, riceverete una cassettina per la raccolta. Potrete così accedere direttamente al campo di tulipani, e aggirarvi liberamente fra i filari. Ciascun tulipano, indipendentemente dalla specie, costa 1,50 € e al termine, alla cassa, potrete farveli confezionare gratuitamente in un mazzo.