Come sopravvivere alla primavera anche se siete pollici verdi mancati

I Romani l’avevano capito da tempo, perciò il primo consiglio che mi sento di darvi è questo: almeno all’inizio, puntate sulla quantità. Entrate in un vivaio (nella bergamasca ce ne sono molti) o da un fiorista abbastanza grande, e cominciate a guardarvi in giro: i vasetti di piante stagionali solitamente hanno prezzi davvero abbordabili, e sono un ottimo punto di partenza per colorare l’ambiente ed esercitarvi a prendervene cura. Inoltre se dovessero, ahimè, lasciarci le penne (diciamocelo, può succedere), sarà comunque una perdita ammortizzabile e potrete sostituirle senza troppi sensi di colpa. Mi raccomando, però, fate attenzione agli sprechi. Non buttate vasetti e terriccio: vi serviranno per piantare altri semi/bulbi o per interrare eventuali talee che vi scambierete (gratis) con amici e parenti. Sminuzzate i resti secchi dei vostri insuccessi arborei, e rimetteteli nei vasi insieme alla terra: saranno un ottimo concime per i nuovi arrivati. È il cerchio della vita, come ci insegna Elton John!