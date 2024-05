Giornata dei Parchi 2024: e il Parco delle Orobie bergamasche come sta?

Il ghiacciaio lombardo che ha subito di più le sorti del riscaldamento globale è bergamasco: si tratta del ghiacciaio del Trobio, noto anche come il ghiacciaio del Gleno, che nel 2023 è stato ufficialmente dichiarato estinto. «All’inizio del secolo scorso si estendeva su oltre cento ettari: oggi non c’è più niente, rimane solo una gran pietraia» riporta Gussoni. A minacciare la sorte dei nostri ghiacciai sono diversi fattori, tutti legati al cambiamento climatico. «La criticità maggiore è l’estate: ci vogliono cinque anni perché un fiocco di neve si trasformi in ghiaccio. Per cinque anni, il fiocco di neve non deve fondere. È un processo che oggi non avviene quasi più, se non a quote elevatissime, a causa dei periodi di caldo intenso e prolungato che non interessano più solo l’estate meteorologica canonica».