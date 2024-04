«Bergamo Next Level», il futuro del clima dipende da quanto sapremo valorizzare le montagne

Da persona nata e cresciuta in un paesino di cento anime in cima alla Valle Seriana, ho sempre trovato strano il fatto che la prima osservazione sbalordita delle persone che incontravo in città fosse quanto fossi lontana rispetto a tutti i servizi che loro erano abituati ad avere a portata di mano e non quanto, invece, fossi vicina a tutta un’altra serie di risorse che avevano sempre fatto parte della mia quotidianità. Parliamo di sentieri, fiumi, laghi, piste ciclabili, rifugi: non li avrei mai scambiati con grosse aziende in cui lavorare, supermercati, teatri, cinema, musei. Non avevo bisogno di avere niente di tutto questo fuori dalla porta. Della natura, invece, non avrei mai potuto fare a meno.