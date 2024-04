Un aprile in mezzo alla natura con l’Orto Botanico di Bergamo

Come racconta lo staff dell’Orto Botanico, «la festa è stata pensata per celebrare le attività dell’Associazione e per vivere un momento di incontro e convivialità attraverso la musica dell’Orchestra Gavazzeni, oltre che per conoscere la sezione di Astino dell’Orto Botanico. Nonostante sia ancora presto per raccogliere gli ortaggi prodotti nella Valle della Biodiversità, come si fa solitamente durante le aste stagionali per la distribuzione degli ortaggi in eccedenza, puntiamo a consentire ai nostri visitatori di conoscere da vicino le filiere alimentari, scoprendo l’origine del cibo di cui ci nutriamo a partire dalla messa a dimora delle piantine. Chi vorrà potrà fermarsi per la pausa pranzo consumando un picnic portato da casa oppure si potrà acquistare un cestino preparato ad hoc dagli studenti dell’ISchool di Bergamo guidati dall’ex presidente dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico Cristina Coletto, che ci affianca in diverse iniziative dedicate al gusto. Eventi come questo sono pensati perché, avendo in esposizione una importante collezione di piante alimentari, è possibile per l’Orto impegnarsi per aiutare i cittadini nelle loro scelte alimentari. Forniamo strumenti per fare acquisti consapevoli e permettiamo ai cittadini di acquisire consapevolezza circa l’impatto che i loro comportamenti in qualità di consumatori hanno sulla natura».