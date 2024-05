Per la «Giornata Mondiale delle Api» anche Bergamo fa la sua parte

Quest’anno, lo slogan scelto per il «World Bee Day» è «Bee engaged with Youth», ovvero «l’ape impegnata con i giovani». Di quanto sia importante coinvolgere le giovani generazioni nelle attività di conservazione dell’apicoltura e degli impollinatori, il Gruppo Locale Urbano nato col progetto europeo è da tempo consapevole. Ecco allora che sono molti gli appuntamenti dedicati ai più giovani, a cominciare da «Una giornata tra le api», laboratorio ludico didattico per famiglie curato da Jessica Zanni, in programma il 19 maggio presso l’Azienda Agricola La Mandragora (ingresso gratuito, prenotazione consigliata chiamando il numero 338 5334199 o scrivendo a [email protected]). Jessica Zanni terrà anche un workshop , sabato 25 maggio alle 10 presso la sezione di Astino dell’Orto Botanico, per spiegare come le api mellifere raccolgono e trasformano in miele, polline, cera, pappa reale gli elementi raccolti in natura.