amisuradibici: quanto è ciclabile la nostra città?

Una città si definisce ciclabile se capace di accogliere e supportare la circolazione sulle due ruote in tutto il suo territorio. Questo richiede non soltanto l’esistenza di una rete infrastrutturale, ma anche di politiche pubbliche adeguate. Negli ultimi anni, numerose città hanno intensificato gli sforzi per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e contemporaneamente sono stati sviluppati indicatori per misurare la ciclabilità urbana. Scopriamo quali sono gli strumenti di valutazione esistenti e vediamo come si colloca la città di Bergamo.