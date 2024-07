La magia delle fioriture estive: un viaggio tra piante autoctone ed esotiche

Sono una ragazza un po’ sopra le righe. Studio scienze politiche, ma credo più nelle piante che negli esseri umani. Sono cresciuta in una serra e per questo mi…

L’estate in Italia è una sinfonia di colori, profumi e sensazioni. È il momento in cui la natura si esprime con la massima intensità, offrendo uno spettacolo che incanta e ispira. Nel nostro viaggio attraverso le fioriture estive, scopriremo piante esotiche e particolari, tesori botanici che trasformano giardini e paesaggi in opere d’arte viventi. Queste meraviglie vegetali, autoctone e non, fioriscono sotto il caldo sole italiano, creando scenari da sogno.