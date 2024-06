«Alberi! 30 Frammenti di Storia d’Italia»: il nostro passato da un’altra prospettiva

I nativi del Bunya Mountains National Park, che ospita interi boschi di araucaria, chiamano sia la pianta che il suo frutto «bunya-bunya». Il frutto è costituito da coni globosi di 30 centimetri di lunghezza che arrivano a pesare 10 chili, motivo per cui, se si visita la zona, come riporta Zovi, si viene avvisati di non attardarsi sotto questi alberi, proprio per la pericolosità incombente di questi proiettili che possono cadere dall’alto in qualunque momento. L’avvertimento non tange minimamente, invece, le frotte di pappagallini che ogni anno fanno visita all’Araucaria di Villa Gropallo, facendola in un certo senso sentire a casa.